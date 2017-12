Superávit comercial do Paraguai cai 58,9% em novembro, na comparação anual

O superávit comercial do Paraguai ficou em US$ 661,1 milhões em novembro, uma queda de 58,9%, na comparação com igual mês do ano passado, quando foi de US$ 1,608 bilhão, informou o banco central do país.

As exportações paraguaias atingiram US$ 11,149 bilhões em novembro, alta anual de 7,3%. As importações, por sua vez, tiveram avanço anual maior, de 19,4%, segundo os números oficiais.