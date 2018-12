Superávit comercial deverá cair 38,6% e ficar em US$ 33,8 bi em 2019, diz AEB

O superávit da balança comercial de 2019 deverá atingir US$ 33,757 bilhões, queda de 38,6% ante o resultado esperado para 2018, de US$ 54,951 bilhões, conforme estimativas da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) divulgadas mais cedo nesta quinta-feira, 13.

Nas projeções da AEB, as exportações atingirão US$ 220,117 bilhões no próximo ano, sendo US$ 106,190 bilhões em produtos básicos e US$ 110,027 bilhões em industrializados. No total, as exportações terão queda de 7,7%. Já as importações atingirão US$ 186,360 bilhões, alta de 2,1% em relação ao valor registrado em 2018.

Conforme nota divulgada pela AEB, o cenário para 2019 foi traçado levando em conta que "o mundo econômico pode reduzir seu ritmo de crescimento, com eventual impacto negativo direto sobre 65% das exportações do Brasil, representadas pelas commodities, e indiretamente sobre os manufaturados".

A disputa comercial entre China e Estados Unidos "eleva custo de importação, reduz demanda, provoca retração no fluxo comercial e queda nas cotações das commodities".

O eventual aperto no ritmo de elevação da taxa de juros básica dos Estados Unidos, problemas econômicos na Europa (crise na Itália e saída do Reino Unido da União Europeia, por exemplo) e a crise na Argentina são outros pontos negativos para o comércio exterior em 2019.

Além disso, "o PIB da China tem mostrado lenta e contínua queda no seu ritmo de crescimento, aparentemente decorrente de fadiga econômico-financeira em suas províncias", diz a nota da AEB.