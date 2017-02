Superávit comercial da zona do euro sobe a 24,5 bi de euros em dezembro

O superávit comercial da zona do euro subiu para 24,5 bilhões de euros em dezembro, de 22,2 bilhões de euros em novembro, com alta de 2,8% nas exportações e um aumento de 1,7% nas importações, na série ajustada, apontando para uma recuperação do crescimento econômico no final de um ano decepcionante para a região. A previsão era de leve alta para 22,8 bilhões.

A agência de estatísticas da União Europeia (Eurostat) disse nesta quarta-feira que, no resultado cheio, as exportações da zona do euro ultrapassaram as importações em 28,1 bilhões de euros em dezembro, ante 24,4 bilhões no mesmo mês de 2015.

Em todo o ano de 2016, as exportações da zona do euro ultrapassaram as importações em 273,9 bilhões de euros (US$ 290,3 bilhões), acima dos 238,7 bilhões de euros registrados em 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.

