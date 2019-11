Superávit comercial da Alemanha chega a 19,2 bilhões em setembro

Em setembro, a Alemanha registrou superávit comercial de 19,2 bilhões de euros, segundo dados sazonalmente ajustados divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Escritório Federal de Estatística (Destatis). Em agosto, o superávit havia sido de 16,4 bilhões de euros.

Em relação a setembro do ano passado, as exportações alemãs avançaram 4,6%, e as importações subiram 2,3%. Na comparação com agosto deste ano, as exportações tiveram alta de 1,5%, as importações, alta de 1,3%.