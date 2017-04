Súmula do TST garante abertura de supermercados nos feriados

Todos os anos, no fim do mês de março, vence a Convenção Coletiva de Trabalho pactuada entre o Sindicato dos Supermercadistas e o Sindicato do Empregados no Comércio de Campo Grande. Antes, obviamente, tem-se as negociações e como de praxe se emperram no percentual do reajuste salarial.

Este ano não foi diferente. Em razão da crise que assola a economia brasileira, principalmente a do Mato Grosso do Sul, que vive basicamente da pecuária e da agricultura, os supermercadistas foram forçados propor um reajuste na base da metade do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado nos últimos 12 meses, o que foi prontamente rechaçado pelo sindicato laboral.

As negociações não avançaram e não se tem, até este sábado, dia 22, uma nova convenção com os deveres e obrigações dos empregados e empregadores. Diante disso, o Sindicato dos Empregados, através de seu presidente Idelmar da Mota Lima, partiu para o ataque, conclamando os comerciários a não trabalhar nos feriados, como o de ontem, Tiradentes. Não obteve êxito, pois os comerciários preferiram trabalhar, ganhando em dobro e mais um bônus de 50 reais e uma folga a ser gozada nos próximos 30 dias.

Em nota distribuída à imprensa, Idelmar repudia a abertura dos supermercados no feriado, por entender ser ilegal. “Leis federal e municipal não permitem que esses estabelecimentos abram neste ou em qualquer outro feriado (municipal, estadual ou nacional) sem acordo com a classe e isso não aconteceu”, diz o texto.

Os supermercadistas rebatem afirmando que a abertura de suas lojas nos feriados tem amparo legal, até que se oficialize uma nova convenção coletiva. “Cumprimos a lei. Abrimos ontem e vamos abrir no próximo feriado, dia 1º de maio, pois assim determina o ordenamento jurídico vigente que versa sobre o assunto”, explicou o empresário Luiz Humberto Pereira, diretor do SindSuper. Mostram ainda, os supermercadistas campo-grandenses, que nos últimos 20 anos, a categoria laboral teve um reajuste acumulado em seu salário normativo, na ordem de 421,05 % contra 250,63 %, no mesmo período, registrado pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

A reportagem de “A Crítica”, em acesso ao site do Tribunal Superior do Trabalho, obteve a informação que a Súmula nº 277, modificada em 14 de setembro de 2012, diz que “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. Nesse direcionamento, entende-se que estando permitido a abertura dos estabelecimentos na convenção coletiva que se findou em 31 de março último, é certo que essa permissão perdure até a assinatura de um novo pacto convencional.

REFORMA TRABALHISTA – É voz corrente na classe empregadora que os líderes sindicais laborais, podem até serem preparados para o que fazem, no entanto, se encastelam em suas salas refrigeradas e vivem fora do mundo real. Eles não vivem as agruras do dia-a-dia sofridas pelos seus sindicalizados e também pelos empregadores, numa economia capenga como a sul-mato-grossense.

Tais líderes, entendem os empresários, devem se adequar aos novos tempos, pois os próprios empregados já se conscientizaram que vão ter que decidir: “Menos direito e emprego, ou todos os direitos e desemprego”. Tanto é verdade que se avizinha a aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma reforma trabalhista onde o “acordado prevalecerá sobre o legislado”. Traz também, essa reforma, o fim da obrigatoriedade do empregado pagar a contribuição sindical, o que, no entendimento de muitos empregados é positivo.

