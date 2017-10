STF suspende portaria que muda regras de combate ao trabalho escravo

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar nesta terça-feira, 24, que suspende os efeitos da portaria assinada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para alterar as regras de combate ao trabalho escravo.

Após a publicação da portaria no Diário Oficial da União, o STF recebeu dois pedidos para que a medida fosse declarada inconstitucional. Um veio do partido Rede Sustentabilidade e o outro, da Confederação Nacional das Profissões Liberais.