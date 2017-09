SP ultrapassa ES e ocupa posto de 2º maior produtor de petróleo em julho

Com 344 mil barris de petróleo produzidos por dia no mês de julho, o Estado de São Paulo conquistou a posição de segundo maior produtor da commodity no País, ultrapassando o Espírito Santo (295 mil barris/dia) e perdendo apenas para o Rio de Janeiro (1,8 milhão de barris/dia). As informações são do Sumário Executivo de Petróleo e Gás, divulgado pela Secretaria de Energia e Mineração paulista.

Esta é a primeira vez que o Estado ocupa esse posto. Em nota, o subsecretário de Petróleo e Gás do Governo do Estado Dirceu Abrahão explicou que uma parada técnica programada na área do Parque das Baleias no Espírito Santo reduziu a produção do Estado no período. Entretanto, Abrahão destacou a expectativa de que São Paulo ultrapasse a marca de 1 milhão de barris por dia e se mantenha como o segundo maior produtor de petróleo do Brasil.

Ainda em nota, o secretário de Energia e Mineração João Carlos Meirelles reforçou esse cenário e lembrou o salto dos níveis de produção desde 2010 com a descoberta do pré-sal na Bacia de Santos e início da exploração e produção. Há sete anos, a produção paulista atingia 14 mil barris de petróleo por dia, e o Estado ocupava a sétima posição no ranking de produção nacional.

De acordo com a Secretaria de Energia e Mineração do Estado, três campos são responsáveis por 98% da produção paulista: Sapinhoá, com 72%, e Lapa, com 16%, ambos no pré-sal; e Baúna (10%), no pós-sal.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza nesta quarta-feira a 14ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural. Serão ofertados 76 blocos exploratórios na bacia de Santos, sendo que 57 têm porções confrontantes ao Estado, de acordo com a secretaria.

