SP e RJ impediram alta maior na produção industrial em dezembro, diz IBGE

A produção industrial brasileira poderia ter avançado mais em dezembro, não fossem as pressões negativas de Rio de Janeiro e São Paulo, os dois principais parques industriais do País, avaliou Rodrigo Lobo, analista da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção avançou em dez dos 14 locais pesquisados na passagem de novembro para dezembro de 2016, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional. Entretanto, houve recuo de 1,5% em São Paulo, e queda de 0,9% no Rio de Janeiro.

Juntas, as duas regiões respondem por cerca de 43% de toda a produção industrial do País: São Paulo detém 33%; Rio de Janeiro, 10%.

No entanto, as perdas não foram disseminadas entre as atividades pesquisadas nessas regiões. Segundo Lobo, elas ficaram concentradas em alguns setores, de forma pontual.

"A gente observa um movimento para baixo em São Paulo da atividade de produtos alimentícios, mais especificamente da produção de açúcar. No Rio de Janeiro, tem um movimento negativo da atividade de derivados de petróleo e biocombustíveis", apontou Lobo.

A média da indústria em dezembro ante novembro foi de uma expansão de 2,3%.

