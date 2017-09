'Somos favoráveis à desregulamentação do resseguro', diz presidente do IRB

O presidente do IRB Brasil Re, José Cardoso, afirmou que o ressegurador é favorável à desregulamentação do setor de resseguros brasileiro, apesar de ainda existir reserva de mercado para agentes locais, que começou a reduzir de forma gradual. "Estamos preparados para competir com quaisquer outros players", disse o executivo.

Há pouco mais de um mês, o IRB Brasil Re listou suas ações em bolsa, dando o último passo em seu processo de privatização, que colocou os maiores bancos do País no controle do ressegurador.

