Solicitações para emissão de e-CPFs na Fecomércio crescem 39% ao mês

Desde o início deste ano as solicitações de certificado digital e-CPF na sede da Fecomércio-MS vêm crescendo 39% ao mês. "O e-CPF é a identidade digital da pessoa física no meio eletrônico e também pode ser utilizado para assinar documentos com validade jurídica, dar andamento aos serviços oferecidos pelos governos estadual e federal, acessar o eSocial e o Conectividade Social, além de ser usado em participações de pregões eletrônicos", explica a gerente de produtos e serviços da Fecomércio-MS, Áudrea Cortes.



A emissão também é oferecida em Corumbá, no Sindivarejo e nos sindicatos do Comércio Varejista de Dourados e Ponta Porã, este último instalado na unidade compartilhada do Sesc e Senac.



Agilidade e segurança – O e-CPF agiliza processos, evitando deslocamento para checagem de eventuais pendências, além de a funcionalidade da assinatura digital, explica o contador Rildo Barbosa da RDB Contadores. "Às vezes a pessoa está em outro município ou Estado e, mandando o documentos, pode assinar por meio do certificado digital. Além de facilitar o trabalho da contabilidade, é uma ferramenta que também otimiza, por exemplo, casos de processos judiciais e pensamos que esse seja somente o começo, uma vez que o CPF passará a ser o principal documento".



O período de recebimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física é um dos fatores que vem acelerando a procura, porque o e-CPF traz vários benefícios, a começar pelo fácil acesso para quem for fazer a declaração. É possível, por exemplo, acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) da Receita Federal, sem a necessidade de cadastro prévio e geração de código, fazer a declaração via online e dispensa a necessidade de baixar o programa. O certificado permite identificar eventuais incorreções automaticamente, agilizando correções.



Serviço – Na Fecomércio MS, os empresários podem adquirir o e-CPF a partir de R$ 120,00. A Fecomércio está localizada na rua Almirante Barroso, 52, bairro Amambai. Mais informações por meio do telefone 3311-4440.