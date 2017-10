Solenidade nesta quarta-feira comemora Dia do Comerciante com homenagens

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (18), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Comerciante.

A data foi instituída por meio da Resolução nº 1.133/11 e da Lei nº 4.849/10, de autoria do vereador Carlão.

O Dia do Comerciante é comemorado no dia 15 de outubro de cada ano, como reconhecimento do valor dos empresários para a sociedade e a economia do Município de Campo Grande.

Serviço - A solenidade desta quarta-feira (18) será realizada a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.