Softbank promete anunciar em breve investimento no setor B2B no Brasil

O grupo japonês Softbank, que investe em startups brasileiras como Banco Inter, Loggi, Gympass e QuintoAndar, entre outras, pretende anunciar em breve um novo investimento no Brasil, agora no setor de serviços do tipo 'empresa para empresa' (chamado de B2B no jargão corporativo). A informação foi antecipada pelo sócio-gestor do Softbank no País, André Maciel, durante painel no Fórum de Investimentos Brasil 2019.

"No Brasil, há uma cultura muito voltada para serviços. Tudo nesse segmento é um sucesso", comentou Maciel. A afirmação foi uma resposta à pergunta sobre quais setores o grupo considera mais atrativos para investimentos no País. Na sua resposta, ele mencionou também que um outro setor promissor é o de cuidados médicos, que, para ele, ainda é pouco explorado.

No começo deste mês, o conglomerado japonês já havia anunciado participação em uma nova rodada de investimentos na startup Buser, espécie de "Uber dos ônibus" - que conecta empresas de fretamento com passageiros em viagens intermunicipais, prometendo desconto de até 60% com relação a uma passagem convencional. Na ocasião, o Buser não divulgou o valor total da rodada, mas disse que investirá pelo menos R$ 300 milhões do montante recebido em marketing, desenvolvimento de tecnologia e expansão pelo País.