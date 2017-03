Sobe para 146 a quantidade de emendas propostas à reforma da Previdência

Horas após o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ter comemorado o fato de a quantidade emendas à reforma da Previdência ter sido menor do que o esperado, um novo lote de 77 propostas de alteração ao texto original foi protocolado por integrantes da base aliada e da oposição, no encerramento dos trabalhos parlamentares desta terça-feira, 14, quando muitos deputados já haviam deixado a Câmara. Com isso, aumentou para 146 o número de emendas que pedem mudanças, retirada ou inclusão de artigos, muitas delas tratando do mesmo tema.

A maior parte delas pede que não haja mudanças nas regras da aposentadoria rural. Diversas emendas pedem também a manutenção do atual regime de benefícios de prestação continuada. Outras trazem alternativas menos duras para aposentadoria por idade e uma fórmula mais suave de transição para quem já está no mercado de trabalho. Há ainda emendas que sugerem normas especiais para aposentadorias de professores, policiais, servidores públicos e profissionais que trabalham em atividades que trazem risco à saúde.

