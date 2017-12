Smiles lança cartão co-brand Visa em parceria com três bancos

A Smiles Fidelidade lançou nesta quarta-feira, 6, um cartão de crédito co-brand, bandeira Visa, em parceria com três bancos: Santander, Banco do Brasil e Bradesco. "Trabalhamos bastante nos últimos tempos para conseguir estar aqui hoje. Do ponto de vista de co-brand para viagem, não tenho dúvida de que estamos lançando o melhor produto do mercado", disse Leonel Andrade, diretor presidente da Smiles Fidelidade, em evento de lançamento do cartão.

O plástico oferecerá uma série de vantagens aos usuários, como o embarque prioritário em voos da Gol e o acesso ao lounge premium da aérea. O lançamento do produto, inédito no mercado, está alinhado à estratégia da Smiles Fidelidade de apostar na construção de um marketplace completo para o viajante e de lançar periodicamente inovações, reforçou Andrade.

"O único produto que não tínhamos feito um esforço de inovação foi o cartão co-brand. Isso porque a Smiles foi se preparando para atrair o cliente de alta renda", afirmou o presidente da empresa. De acordo com o executivo, a Smiles Fidelidade está hoje na liderança do segmento de alta renda em todos os seus parceiros.

O superintendente executivo de Cartões do Santander, Rodrigo Cury, avaliou que há espaço para quintuplicar o mercado de fidelização no Brasil. Nesse contexto, ter parceiros fortes para aproveitar esse potencial é essencial, disse.