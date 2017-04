O conselho de administração da Smiles aprovou a celebração do primeiro aditivo ao Contrato de Compra e Venda Antecipada de Passagens Aéreas celebrado em 26 de fevereiro de 2016. O aditivo prevê a aquisição pela companhia de novos créditos para utilização futura na aquisição de passagens aéreas de emissão da Gol no montante de até R$ 480 milhões, de acordo com fato relevante. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários