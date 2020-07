Skaf continua internado para se tratar da covid-19 sem previsão de alta

Paulo Skaf, presidente da Fiesp e da Ciesp - (Foto: Reprodução/ TV GLOBO)

Com diagnóstico confirmado de covid-19, o empresário Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), do Sesi-SP e do Senai-SP, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 16, pela junta médica que acompanha o empresário diz que "o paciente se encontra internado em Unidade de Tratamento Clínico". "Apesar de estar se recuperando bem, ainda não há previsão de alta."

Skaf está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil Filho e por José Medina.

Assinam o boletim os médicos Fernando Ganem e Maria Beatriz Souza Dias.

Paulo Skaf se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, quatro dias antes de o mandatário revelar que tinha testado positivo para o coronavírus.