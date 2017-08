Sistema financeiro passou pela crise sem nenhum arranhão, diz diretor do BC

O sistema financeiro brasileiro demonstrou, após cerca de três anos de crise econômica no País, que é sólido e líquido, disse nesta terça-feira, 15, o diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otávio Damaso. "São nessas horas que vemos os resultados do processo de regulação. O sistema financeiro saiu da crise sem nenhum arranhão", disse Damaso, em evento em São Paulo organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Além de ter mostrado sua solidez, o sistema financeiro, destacou o diretor da autoridade monetária, contribuiu com a estabilidade econômica, com o "Banco Central cumprindo com uma de suas missões".

Damaso disse que há momentos em que regulações são criticadas e não compreendidas por parte dos agentes do mercado, mas que após um período de crise, como o que o Brasil atravessou, tais processos precisam ser reconhecidos.

