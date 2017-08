Sistema BNDES tem R$ 883,64 bi em ativos em 30 de junho de 2017, alta de 0,9%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que os ativos do Sistema BNDES totalizaram R$ 883,64 bilhões em 30 de junho de 2017, um crescimento de 0,9% no semestre, o equivalente a R$ 7,5 bilhões a mais.

O movimento foi impulsionado pelos rendimentos das carteiras de crédito e de tesouraria; captações de recursos do FAT e emissão, em maio, de 'green bonds' no valor de US$ 1 bilhão.

O patrimônio líquido teve redução de R$ 5 bilhões no primeiro semestre, como consequência do ajuste de avaliação patrimonial negativo das carteiras de participações em sociedades não coligadas e de títulos e valores mobiliários, que alcançou R$ 4,22 bilhões, e do pagamento de dividendos complementares relativos ao lucro líquido de 2016, no valor de R$ 2,12 bilhões.

Segundo o banco de fomento, o total de dividendos pagos ao Tesouro Nacional, relativos ao lucro de 2016, alcançou R$ 3,64 bilhões, no limite de 60% previsto na nova política de dividendos do BNDES aprovada no início deste ano.

O Patrimônio Líquido do BNDES totalizou R$ 50,17 bilhões ao final do primeiro semestre de 2017, informou o banco, em nota. O Patrimônio de Referência - base para o cálculo dos limites prudenciais estabelecidos pelo Banco Central - ficou em R$ 126,59 bilhões em junho de 2017, acima do mínimo exigido pela autoridade monetária. O Índice de Basileia do BNDES foi de 22,75% em junho de 2017, também superior aos 10,5% exigidos pelo BC.

Veja Também

Comentários