Sinduscon-MS debate estratégia contra crise no setor da Construção

Acontece hoje, às 19h30, no auditório da Fiems, a segunda rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, promovida pelos sindicatos das indústrias da construção civil, da cerâmica e extrativa mineral. O evento é uma parceria entre a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e os sindicatos representantes das indústrias do Estado.

O objetivo do evento é promover debates sobre as melhores estratégias e alternativas para enfrentar em meio à crise econômica, as ameaças ao setor da indústria no Estado. Durante o encontro será discutido também temas de interesse de cada segmento, como geração de emprego, carga tributária, produção e competitividade.

Durante o encontro o presidente do Sinduscon-MS, Amarildo Miranda Melo e o economista Luis Fernando Melo Mendes, da Câmara Brasileira da Industria da Construção –CBIC, farão uma apresentação sobre a Indústria da Construção e uma análise conjuntural do Setor.

O presidente do Sinduscon ressalta que o ano de 2016 não foi bom para o Setor da Construção, registrou-se uma queda no crescimento de 4,6% em comparação a 2015, fechando em todo o Brasil mais 400 mil vagas de empregos. Em Mato Grosso do Sul o cenário não é diferente, mesmo tendo gerado no ano de 2016 mais de duas mil vagas, o setor no Estado reduziu em 27% o número de trabalhadores nos últimos quatro anos.

Segundo o presidente do Sinduscon-MS, frente aos dados negativos do setor, é fundamental que a Indústria se organize e busque alternativas para o desenvolvimento. “Os dados negativos são consequências de um ambiente de negócio desfavorável, com pouco investimento, com grande burocracia, insegurança jurídica e carga tributária elevada. E o Encontro setorial organizado pela Fiems é uma oportunidade para que o setor possa debater os seus problemas e buscar soluções para voltar a crescer”.

Além do Sinduscon-MS e dos empresários da construção, a segunda Rodada do Encontro setorial , contará com a presença dos empresários da industria da Cerâmica e da industria extrativa mineral.

