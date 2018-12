Sindigás: Petrobras informa queda de 4,6% a 4,9% no preço do GLP empresarial

O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) foi informado pela Petrobras que, a partir de quinta-feira, 20, o preço do GLP Industrial, referente a embalagens maiores que 13 quilos, terá redução entre 4,6% e 4,9%, dependendo do polo de suprimento. Segundo nota do Sindigás, a estatal informou nesta quarta-feira às distribuidoras sobre o reajuste.

De acordo com o sindicato, apesar da queda, o insumo industrial continua 18% mais caro do que o GLP comercializado em embalagens de até 13 quilos. "A entidade reforça que a falta de uma política de preços para o GLP empresarial faz persistir essa diferença de preços entre o GLP residencial e empresarial."