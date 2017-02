Sindicatos das indústrias vão debater estratégias para enfrentar ameaças à produção

Os Encontros Setoriais da Indústria serão realizados sempre às 19h30 no auditório térreo do Edifício Casa da Indústria / Assessoria

Com a realização dos “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, os principais sindicatos das indústrias de Mato Grosso do Sul vão debater, ao longo das próximas semanas, as melhores estratégias e alternativas para enfrentar as ameaças ao setor no Estado em meio à crise econômica.

Durante esses eventos, os empresários terão a oportunidade de debater a geração de empregos e o aumento da produção, mantendo a competitividade das suas indústrias, além de discutir temas de interesse de cada segmento, tais como os caminhos para enfrentar os novos desafios, empregos e produção como base da economia, a crise e as ameaças para a indústria e produção e emprego e competitividade em risco.

Ao todo, serão realizados quatro “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento” nas seguintes datas: 13 e 20 de fevereiro e 6 e 13 de março, sempre no período noturno, a partir das 19h30, e no auditório do Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). Os eventos são organizados pelo Sindivest/MS, Sindigraf/MS, Sindical/MS, Sinduscon/MS, Sindicer/MS, Siams, Simemae/MS, Sindepan/MS, Sindimad/MS, Sicadems, Silems, Sindiplast/MS, Sindiecol e Biosul.

O “1º Encontro Setorial da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento” será promovido nesta segunda-feira (13) pelos sindicatos das indústrias do vestuário e têxtil, gráfica e de calçados. Para participar dos eventos, não é necessário que os empresários se inscrevam previamente, bastando comparecer ao local na hora e na data marcada.

Presença

Segundo o presidente do Sindigraf/MS (Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Mato Grosso do Sul), Julião Alves Gaúna, o “1º Encontro Setorial da Indústria” servirá para discutir as demandas do empresário. “Todos os empresários das indústrias gráficas estão convidados para discutir conosco as demandas e formas de desenvolver a atividade em 2017”, declarou.

Já o presidente do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul), José Francisco Veloso Ribeiro, ressalta que a união dos empresários é fundamental neste momento de dificuldades para o setor industrial. “Faz parte da nossa linha de atuação manter as empresas fortes e unidas para mantê-las competitivas. Por isso, o empresário deve vir discutir conosco formas de repensar o setor, que é estratégico na geração de empregos”, emendou.

O presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, afirma que a pauta de discussão do “1º Encontro Setorial da Indústria” é imprescindível no atual cenário econômico. “Conversar com o empresário neste momento de crise é muito importante diante das dificuldades que temos enfrentado, enquanto muito estão demitindo e mudando para outros Estados”, reforçou.

No dia 20 de fevereiro, será a vez do “2º Encontro Setorial da Indústria”, que será promovido pelos sindicatos das indústrias cerâmicas, da construção civil e extrativa mineral, enquanto no dia 6 de março será realizado o “3º Encontro Setorial da Indústria”, organizado pelos sindicatos das indústrias metalmecânicas, plástica e moveleira. O “4º Encontro Setorial da Indústria” está agendado para o próximo dia 13 de março e será realizado pelos sindicatos das indústrias de alimentos e bebidas, frigorífica, panificação e laticínia.

Serviço – Os Encontros Setoriais da Indústria serão realizados sempre às 19h30 no auditório térreo do Edifício Casa da Indústria, localizado na Avenida Afonso Pena, 1.206, Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS)

Veja Também

Comentários