Sindicato sofre derrota na Justiça e supermercados abrem no dia 1º

Nos últimos 20 anos, as negociações salariais resultaram em ganhos para a classe laboral supermercadista que com certeza fazem inveja às demais categorias similares no âmbito do comércio local / Reprodução

A Justiça do Trabalho decidiu no final da tarde de sexta-feira revogar a decisão que proibia a abertura dos supermercados de Campo Grande no feriado de amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalho. A decisão resulta em derrota para o Sindicato dos Empregados no Comércio (SECCG), que após abandonar a mesa de negociações do acordo coletivo com o setor patronal judicializou a questão do trabalho nos feriados para obter sucesso nas reivindicações de caráter salarial.

A decisão judicial de proibir a abertura dos supermercados no dia 1º de maio havia sido obtida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio sob a alegação de que em função de não ter ocorrido acordo nas tratativas da convenção coletiva deste ano, as cláusulas das negociações estabelecidas no ano passado, notadamente as que permitem o trabalho nos feriados, não teriam mais validade.

Em um primeiro momento o Judiciário acatou essas considerações, mas alguns empresários recorreram – Extra, Pão de Açúcar e Rede Comper – e conseguiram derrubar a decisão anterior. Ainda no final da última sexta-feira o setor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindsuper) trabalhava no sentido de estender os efeitos da nova manifestação judicial a todo o setor supermercadista.

Impasse - A proibição inicial imposta aos empresários decorreu do impasse gerado nas negociações salariais entre trabalhadores e o setor patronal após dirigentes do Sindicato dos Empregados no Comércio (SECCG) terem abandonado as conversações.

A convenção coletiva firmada no ano passado, na qual estavam estabelecidas as regras para o trabalho nos feriados, segundo o sindicato laboral, perdeu a validade e, por conta disso, o Judiciário expediu a decisão inicial que lhe foi favorável. Antes de ajuizar a ação, os dirigentes do SECCG reiteraram, por meio da imprensa, a disposição de não retornar à mesa de negociações.

Em função da manifestação judicial inicial, os mais de 10 mil trabalhadores do setor supermercadista de Campo Grande deixariam de receber o bônus extra de R$ 60,00 e também a folga a mais neste mês para compensar o dia trabalhado. Somente com o não pagamento do bônus, deixaria de circular na economia local R$ 600 mil. Já a população teria nesta segunda-feira as opções de compra severamente reduzidas.

“Essa situação toda, negativa para os trabalhadores, para a economia e para os cidadão é resultado da intransigência dos dirigentes do sindicato dos comerciários, que nas três reuniões já realizadas não aceitaram as contrapropostas que apresentamos e não admitem a flexibilização das folgas”, disse Adeilton do Prado, presidente do Sindsuper.

O sindicato dos trabalhadores reivindica reajuste de 4,57%, que é o acumulado da inflação calculado pelo INPC com base nos últimos 12 meses. Por sua vez, os empresários apresentaram duas contrapropostas. A primeira estabelece a reposição de 100% das perdas salariais, atendendo integralmente o que reivindica o sindicato dos trabalhadores, inclusive com o pagamento dos R$ 60,00 pelo trabalho no feriado, mas sem o dia de folga extra no mesmo mês.

Já a outra contraproposta prevê o índice de 2,29% de reposição salarial, relativo a 50% do INPC, e a manutenção das demais cláusulas do acordo coletivo firmado no ano passado, ou seja, o bônus extra de R$ 60,00 e também a folga a mais no mês para compensar o dia trabalhado.

“É importante lembrar que as quatro folgas mensais previstas em lei continuam valendo. Buscamos apenas a flexibilização das folgas decorrentes do trabalho nos feriados”, destacou Adeilton do Prado.

Mesmo diante dessas duas contrapropostas, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio (SECCG), Idelmar da Mota Lima, abandonou a mesa de negociações e classificou como “absurdas” e “desrespeitosas” as condições colocadas em discussão pelos empresários, dando as negociações por encerradas, devendo agora a questão ser decidida pela Justiça do Trabalho.

Reajustes salariais resultaram em ganhos de mais de 170%

Nos últimos 20 anos, as negociações salariais resultaram em ganhos para a classe laboral supermercadista que com certeza fazem inveja às demais categorias similares no âmbito do comércio local. Enquanto a inflação no período medida com base no INPC somou 250,63%, os reajustes salariais somaram 421,05%, o que resultou em ganho real salarial de 171%.

“Mais do que a correção dos salários, o que está em jogo na atual conjuntura é a manutenção dos postos de trabalho”, argumentou Adeilton do Prado, ao lembrar que a crise econômica já ceifou milhares de vagas em todo o País.

No caso de Campo Grande, na área central da cidade, de acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), 200 lojas estão fechadas no quadrilátero que compreende as ruas Rui Barbosa, Calógeras, e as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso. Isso sem contar as salas existentes em prédios comerciais, o que pode ampliar esse número.

