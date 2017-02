Sindicato estuda ir à Justiça contra programa de desinvestimento da Petrobras

O Sindicato dos Petroleiros de Alagoas e Sergipe (Sindipetro AL/SE) vai recorrer à Justiça Federal de Sergipe para barrar todo o programa de desinvestimento da Petrobras. Até agora, o sindicato entrou com sete pedidos de liminar, dos quais obteve sucesso em cinco deles, relativos a negociações em curso ou já concluídas. Agora, tentará impedir que a empresa vá adiante com a venda de ativos incluídos no programa de desinvestimento, mas ainda sem uma definição de comprador.

Nesta sexta-feira, a Justiça de Sergipe concedeu liminar barrando a venda da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) ao grupo canadense Brookfield, por US$ 5,19 bilhões. À Justiça, o sindicato argumentou que a Petrobras não observou as normas de licitação em seu processo de desinvestimento, o que teria gerado prejuízo à estatal.

Além desse ativo, o sindicato barrou na Justiça a venda da Petroquímica Suape, os campos de Baúna e Tartaruga Verde, a Distribuidora BR e campos terrestres.

