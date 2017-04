Sindicato dos servidores públicos do DF quer Esplanada vazia na greve geral

Ao contrário das grandes manifestações que costumam lotar a Esplanada dos Ministérios, a intenção da greve geral convocada para a próxima sexta-feira, 28, é deixar a Esplanada vazia. A instrução do sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal (Sindsep-DF) é para que os funcionários públicos permaneçam em suas casas.

"Quanto menos gente na Esplanada, melhor. A ideia é que as pessoas fiquem em casa, até mesmo porque não vai haver transporte público coletivo na sexta-feira. Queremos a Esplanada e a cidade vazia, pois é uma greve de produção e circulação", afirmou o secretário-geral do Sindsep, Oton Pereira Neves.

Segundo ele, a partir das 7 horas, haverá piquetes nas portas de todos os órgãos federais na capital para o convencimento dos funcionários que tentarem ir trabalhar. A previsão é de que poucas pessoas se reúnam a partir das 10 horas no "Espaço do Servidor", localizado entre os blocos C e D da Esplanada (entre os ministérios do Planejamento e da Agricultura).

