Sindicato distribuiu milhares de cestas básicas, máscara e álcool para cegonheiros

Desde o início da quarentena pela Covid-19, o Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg) trabalha com campanha de prevenção de seus associados e motoristas cegonheiros, através de um ebook com todas as informações e recomendações de prevenção à contaminação pelo coronavírus.

Com a diminuição do transporte de veículos novos e fechamento das concessionárias, nos meses de abril, maio e junho, o Sinaceg distribuiu 6.000 máscaras, 3.000 frascos de álcool (líquido/gel) e 3.600 cestas básicas aos motoristas dos cegonheiros associados. O sindicato recebeu doações das empresas: Autoport, Tegma, Transauto, Transmarimbondo, Sada, Cooperceg, Credceg e da FEICEG (Federação Interestadual dos Cegonheiros).

No segundo semestre, com a recuperação gradual da cadeia automotiva e a abertura das concessionárias em todo o país, a situação deverá se normalizar, de acordo com o sindicato "sempre com o máximo de cuidado com a integridade da saúde do cegonheiro".