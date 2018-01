Sinal de TV analógica será desligado nesta quarta-feira em Curitiba

O sinal analógico da TV aberta será desligado nesta quarta-feira, 31, às 23h59 em Curitiba (PR). A decisão foi tomada pelo grupo de implantação da TV digital (Gired), coordenado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em reunião realizada nesta terça-feira.

Pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência mostrou que 91% dos domicílios da capital paranaense estão aptos a receber o sinal digital. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 26 de janeiro e contou com 2.086 entrevistas. Para fazer o desligamento, o índice a ser atingido é de 93%, com margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou menos (90% a 96%). Curitiba, portanto, está dentro da margem de erro da pesquisa.

As demais capitais da Região Sul não conseguiram atingir o índice mínimo e farão o desligamento do sinal analógico em etapas. Em Florianópolis (SC), o desligamento começa nesta quarta e vai até 28 de fevereiro. Na capital catarinense, a pesquisa Ibope Inteligência apurou que 89% dos domicílios estão com sinal digital, menos do que o mínimo necessário.

Em Porto Alegre (RS) e outros 107 municípios gaúchos, o desligamento será realizado a partir desta quarta e vai até 14 de março. O alcance da TV digital atingiu 88% dos domicílios na capital do Rio Grande do Sul.

No interior de São Paulo, o desligamento também será feito em etapas. Em Ribeirão Preto e Franca, ele começa nesta quarta e vai até 21 de fevereiro. Em ambas as cidades, a abrangência do sinal digital chegou a 89% das residências.

Enquanto algumas cidades estão atrasadas, São Luís (MA) e mais dez municípios maranhenses se anteciparam. De acordo com a pesquisa, o sinal digital já chegou a 92% dos domicílios da região. Segundo a Anatel, é a primeira vez que uma região atinge a meta 60 dias antes da data marcada, que é 28 de março.

Os beneficiários de programas sociais do governo - Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros - têm direito a receber gratuitamente os kits para o sinal digital, compostos por conversor, antena e controle remoto. Basta acessar o site http://www.sejadigital.com.br para agendar a retirada. O telefone da central de atendimento é 147.

A TV digital aberta oferece mais qualidade de som e imagem aos telespectadores. O desligamento do sinal analógico visa a liberar a faixa de 700 megahertz (MHz), atualmente ocupada pelos canais de TV aberta, para ampliar a cobertura do sinal de telefonia e internet de quarta geração (4G).

No interior paulista, o sinal deve ser desligado em 28 de março nas cidades de Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. No dia 30 de maio, serão as cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN) e Teresina (PI).

No dia 28 de novembro, o sinal deve ser desligado em Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Paraná (Oeste do Estado), Rio de Janeiro (interior), Rio Grande do Sul (Sul do Estado) e São Paulo (interior).

No dia 5 de dezembro, será a vez de Blumenau (SC), Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Dourados (MS), Feira de Santana (BA), Governador Valadares (MG), Imperatriz (MA), Jaguará do Sul (SC), Joinville (SC), Juiz de Fora (MG), Marabá (PA), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), Petrolina (PE), Rondonópolis (MT), Santa Maria (RS), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) e Vitória da Conquista (BA).