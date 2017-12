Sicredi conquista Prêmio Relatório Bancário 2017 por funcionalidade para cartões em aplicativo

Sicredi conquista Prêmio Relatório Bancário 2017 - Reprodução

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – conquistou o Prêmio Relatório Bancário 2017 com o case “Consulta de Senha de Cartões no Aplicativo do Sicredi para Mobile”. Organizada pela Cantarino Brasileiro, a premiação elege as principais contribuições e práticas do setor e seus fornecedores.

A funcionalidade, que permite acessar via aplicativo as senhas de cartões do Sicredi, possibilita mais conveniência, agilidade e praticidade no cotidiano dos associados, uma vez que eles, ao solicitarem os seus cartões, não precisam aguardar a entrega da senha, via Correios, para começarem a utilizar o cartão. Além desta facilidade, que proporciona uma melhor experiência, em especial pelos associados que residem em pequenas localidades e municípios onde a entrega de correspondências é deficitária, a possibilidade de visualizar a senha do cartão no aplicativo do Sicredi reduziu a impressão e postagem de segundas vias de cartas de papel com senhas que são, normalmente, enviadas a parte para o endereço do associado.

Além da consulta de senha, por meio do aplicativo é possível pagar a fatura, visualizar extrato e o limite disponível dos cartões, além de outras funcionalidades como consultar as 12 últimas faturas geradas e o saldo dos pontos no programa de recompensa. Pelo aplicativo, os associados do Sicredi também podem alterar a data de vencimento da fatura do cartão de crédito.

Desde quando foi lançando, em 2013, o aplicativo do Sicredi vem ganhando constantes atualizações para agregar novas funcionalidades e mais comodidade para os associados em termos de serviços financeiros. A solução proporciona facilidades para conta-corrente, com consulta de saldos e extratos, pagamentos, transferências, investimentos, consulta de comprovantes e de agendamentos, além das funcionalidades voltadas para a gestão da utilização do cartão de crédito, que auxiliam no controle e organização financeira.

O aplicativo para mobile do Sicredi disponibiliza ainda contratação e liquidação de crédito, gerenciamento de autorizações, DDA (débito direto autorizado), login mediante utilização de TouchID e também o débito automático, entre outras funções. O aplicativo é gratuito e está disponível para smartphones (iOS, Android e Windows Phone), tablets e Apple Watch.