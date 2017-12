Shoppings fecham o ano com 124 mil lojas, alta de 2% ante 2016

As aberturas geraram 20,6 mil novos empregos em 2017 - Reprodução

O segmento de lojas de shoppings voltou a crescer em 2017, tendo fechado este ano com 124 mil lojas, segundo dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). O número é 2% maior do que o registrado em 2016, quando houve queda do volume de pontos de venda em operação, mesmo com a inauguração de empreendimentos.

Em 2017, foram inaugurados 12 shoppings, sendo cinco nas capitais e sete no interior, "evidenciando o processo de interiorização nos últimos anos", aponta a entidade. As aberturas geraram 20,6 mil novos empregos em 2017. "Na busca pela retomada do emprego, a indústria de shoppings mostra sua força", observa Nabil Sahyoun, presidente da entidade.

Ele destaca ainda o número de empregos temporários gerados durante o período natalino. Foram 115 mil contratações temporárias, um aumento de 5% ante o registrado em 2016. De acordo com a associação, o varejo deve absorver cerca de 15% dessas contrações, substituindo funcionários que tenham apresentado desempenho insatisfatório ou então, já se planejando para eventuais expansões das redes.