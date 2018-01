Shopping Norte Sul promove liquidação com até 70% de descontos

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) fechou em 117,8 pontos no mês de dezembro enquanto que, nesse mesmo mês, em 2016, o indicador era de 110 pontos - Foto: Selten Engenharia

Fim de semana para aproveitar os descontos da Liquida Pop Up no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. A promoção é válida nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, das 10 h às 22 horas. “É a oportunidade para aqueles que querem fazer as compras com tranquilidade”, conta o superintendente Fabiano Bussi. “Temos acompanhado a evolução de indicadores da economia e percebe-se que o consumidor está mais exigente para a compra. Por isso, nossos lojistas prepararam um leque de opções. Teremos artigos de vestuário feminino, masculino, infantil e também para utilidades da casa. Os comerciantes também estão otimistas”.

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) fechou em 117,8 pontos no mês de dezembro enquanto que, nesse mesmo mês, em 2016, o indicador era de 110 pontos.

Os produtos - São mais de100 lojas participantes e cerca de 2 mil produtos com ofertas que variam até 70%. Entre as opções de compra masculinas, a Stilo A venderá Sapatênis com 63%, de R$ 79,99 a R$ 29,99. A Hering Store terá bermuda com 50%, de R$ 139,99 por R$ 69,99. A Brumenn oferecerá camisa manga longa também com 50% de desconto: de R$ 149,99 sairá por R$ 74,90. Na Yank Style, dois chinelos serão vendidos por R$ 50,00. Quem está atrás de óculos também terá boas opções: Na Ótica Carol, óculos da marca Carrera terão 54% de desconto: de R$ 630,00 por R$ 292,00. E na Ótica Diniz, óculos Atitude terão 62% de descontos: de R$ 264,00 por R$ 99,00.

Os artigos femininos estão variados. T-Shirts na loja Da Villa, estão com 42% de desconto: de R$ 25,00 por R$ 15,00. Na Santa Bellezzinha, os descontos são de 50%, com blusas ou shorts por R$ 30,00. Na Lupo, pijamas também terão 50% de descontos e sairão por R$ 56,45. Na World Tennis, o Mizzuno estará com 28%, de R$ 249,99 por R$ 179,99. Mochila infantil, sugestão para ser usada também na escola, estarão com 50% na Bagaggio: por R$ 49,90. A Etna também entrará na Liquida Pop Up. Um dos seus artigos em promoção é a panela Wok, por apenas R$ 29,99. A Multicoisas irá vender o Esfregão Flash Limp com 30% de desconto: de R$ 99,90 por R$ 69,90.

Serviço - Liquida Pop Up, Shopping Norte Sul, dias 12, 13 e 14 de janeiro, horário: 10 h às 22 h