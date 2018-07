Shopping terá Liquida Pop Up! com descontos de até 70%

“Estaremos com toda nossa equipe a postos e preparamos grandes descontos, chegando a 70%. Vale muito à pena vir às compras nesse período”, convida a gerente da Arezzo, Roseli Gauto - Reprodução site Norte Sul Plaza

Nos dias 27, 28 e 29 de julho tem Liquida Pop Up! no Shopping Norte Sul Plaza, com descontos de até 70% entre as lojas de vários segmentos e atendimento ampliado – das 10h às 22 horas, inclusive no domingo.



“Estamos muito otimistas e com previsão de incrementar as vendas em 12%, puxadas pelo segmento de vestuário. O período de férias nos dá ânimo extra, uma vez que o Norte Sul Plaza se consolida como o shopping da experiência, com produtos, serviços e várias opções de lazer. Especialmente para as férias, estamos com um novo atrativo, o Parque da Turma da Mônica, onde as crianças podem se divertir enquanto os pais fazem as compras tranquilamente”, diz o superintendente do NSP, Fabiano Bussi.



Grandes descontos - “Estaremos com toda nossa equipe a postos e preparamos grandes descontos, chegando a 70%. Vale muito a pena vir às compras nesse período”, convida a gerente da Arezzo, Roseli Gauto.



O empresário Thiago Bellin, da Anitta Tênis e Stilo A, ressalta que os descontos também chegam neste patamar entre as lojas. “Temos coleção inteira de inverno com descontos e também peças de verão”.



Inaugurada há dois meses, a Treiflor Fit participa pela primeira vez da Liquida Pop Up! já ofertando descontos entre 15% e 50%. “Estamos preparados para esta grande ação, temos regatas de R$ 24,90 por R$ 12,45 e calças legging de R$ 75,00 a R$ 35,00”, exemplifica o empresário Ademilson Maier.



Serviço - O Norte Sul Plaza está localizado na Avenida Ernesto Geisel, 2300, Jockey Clube.

Mais informações pelo telefone 3044-3900.

Acompanhe as ações e horários de funcionamento do shopping no site www.nortesulplaza.com.br e nas redes sociais @nortesulplaza