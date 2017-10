Shopping Campo Grande participa do projeto 'Diálogos de Inovação' do Senai

Diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero e superintendente do Shopping Campo Grande, Rodrigo Vabo / Divulgação

Para conhecer as necessidades da indústria sul-mato-grossense por meio da opinião do próprio empresariado, a Fiems e o Senai promovem o projeto “Diálogos de Inovação”, uma série de oito encontros que reúne empresários da indústria e demais convidados para tratar de assuntos de alto impacto para elaboração do plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica.

Para isso, o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, esteve com o superintendente do Shopping Campo Grande, Rodrigo Vabo, para convidar o centro comercial para participar do evento, cedendo o espaço físico para a realização do sexto encontro do projeto, que abordará o tema “Comportamento Coletivo” e será realizado no dia 22 de novembro.

Jesner Escandolhero explicou que o propósito dos “Diálogos de Inovação” é estabelecer um painel com as perspectivas da indústria e do empresário industrial sobre diversos temas que impactam direta ou indiretamente o desenvolvimento da indústria. “Entre os temas abordados durante os Diálogos de Inovação, Comportamento Coletivo visa trazer a dinâmica da mudança do comportamento da sociedade nas questões de consumo, da própria relação social e entendemos o shopping ser um espaço que simboliza a questão do comportamento coletivo, que entendemos também poder contribuir com o projeto”, afirmou.

Já Rodrigo Vabo agradeceu o convite e destacou que o Shopping Campo Grande está sempre em busca tendências e apoia projetos que estimulem a criatividade. “Os Diálogos de Inovação é uma oportunidade de fomentar o desenvolvimento do empresariado e, consequentemente, do nosso Estado. Para um centro de compras, é gratificante estar por dentro desse debate, promovendo a construção de novos aprendizados de forma coletiva”, salientou.

Comportamento Coletivo

A criação de um ambiente inovador a grupos de indústrias e às cidades onde estão localizadas pode estabelecer melhores formas de relacionamento entre as empresas, que fortaleçam a troca de saberes e a difusão de tecnologias. Dialogar sobre os benefícios que poderão ser gerados às indústrias com o aumento da interação e das ações coletivas indicará como inovar em conjunto pode acelerar o crescimento das indústrias existentes e fomentar a criação de novas empresas em âmbito local.

Para detalhar esse assunto, o Senai traz no dia 22 de novembro a engenheira Martha Gabriel, pós-graduada em marketing e design e autora de cinco livros, entre eles o best seller “Marketing na Era Digital”. Ela também é mestre e PhD em artes pela USP, com Educação Executiva em Inovação e Neurociência para Liderança pelo MIT Sloan, bem como professora de MBA e pós-graduações em instituições como PUC-SP, Insper e ESPM e apontada entre os 20 perfis Twitter para empreendedores seguirem, segundo a revista Exame.

Serviço – Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo site www.dialogosdeinovacao.com.br

