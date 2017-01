Seu bebê nasceu na virada para 2017? Então leia essa

Além do plano, o pai ou a mãe do bebê receberá um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte, invalidez e despesas médico-hospitalares por um ano / Reprodução

A Icatu Seguros aguarda o contato dos pais dos primeiros bebês nascidos no ano que queiram participar da campanha www.osbebesdavirada.com.br e ganhar um plano de previdência de R$2017,00. A seguradora realiza essa ação pelo seu terceiro ano consecutivo e espera superar os números anteriores, cerca de 30 bebês por ano. A ideia é dar o pontapé inicial no planejamento financeiro das famílias dos bebês, que bastam ter nascido de parto normal, entre 0h e 2h do dia 1º de janeiro de 2017. Os pais precisam entrar em contaro com a seguradora e enviar a documentação, sem sorteio ou cadastro.

Além do plano, o pai ou a mãe do bebê receberá um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte, invalidez e despesas médico-hospitalares por um ano. E caso um deles já seja um cliente da seguradora, a criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, vai começar a vida com um plano de previdência no valor de R$ 4.034,00.

Hoje a penetração dos produtos de previdência no Brasil é menor que 10%. Mesmo com o cenário econômico instável é possível garantir um valor significativo e projetar um futuro melhor. A simulação abaixo é feita com juros reais e a rentabilidade anual estimada é de 6% e leva em consideração o período de 18 anos de acumulação.

Confira:

R$ 2017,00 (iniciais da ação) + contribuição de 50,00 mensais = R$ 24.805,17

R$ 2017,00 (iniciais da ação) + contribuição de 100,00 mensais = R$ 43.853,14

R$ 2017,00 (iniciais da ação) + contribuição de 150,00 mensais = R$ 62.901,11

A campanha começou a ser divulgada no início de dezembro de 2016 e contou com o reforço do casal Rafa Brites e Felipe Andreoli e da atriz Miá Mello que participaram da ação em suas redes sociais. Rafa e Felipe esperam Rocco para final de janeiro e Miá aguarda a chegada de Antonio.

Oliver Charles Barbosa nasceu aos 4 minutos de 2016, em casa, de parto normal, no Rio de Janeiro e participou da última campanha Os Bebês da Virada. O pai do menino, Leonardo Lacerda Barbosa, administrador de empresas e a mãe, uma fotógrafa norte-americana, deram continuidade com depósitos mensais para que, aos 18 anos, ele possa ter dinheiro para pagar uma faculdade ou iniciar sua vida com independência.

Para saber mais informações basta acessar www.osbebesdavirada.com.br. O prazo para entrar em contato é até o dia 31 de janeiro de 2017.

