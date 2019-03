Setor privado dos EUA gera 183 mil empregos em fevereiro

O setor privado dos Estados Unidos criou 183 mil empregos em fevereiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam geração de 185 mil postos de trabalho.

O dado de criação de empregos de janeiro, por outro lado, foi revisado para cima, de 213 mil a 300 mil.

A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de empregos dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira (08). Com informações da Dow Jones Newswires.