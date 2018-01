Setor privado dos EUA cria 250 mil vagas em dezembro, acima da previsão

Vendas robustas no Natal fizeram as varejistas e os serviços de entrega aumentarem as contratações - Foto: Strech Flex

O setor privado dos Estados Unidos gerou 250 mil empregos em dezembro, de acordo com relatório da ADP. O número representa uma aceleração no último mês de 2017, uma vez que em novembro o número de vagas criadas havia caído para 190 mil. Este dado foi revisado hoje para 185 mil.

Considerado uma prévia do relatório mensal de empregos (payroll), que será divulgado na sexta-feira, o dado veio bastante acima das expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam a criação de 195 mil vagas.

"Nós vimos mais um mês no qual o mercado de trabalho não mostrou sinais de desaceleração", disse o vice-presidente e diretor do Instituto de Pesquisas ADP, Ahu Yildirmaz. "Ao longo do ano, houve crescimento significativo em serviços, exceto por uma perda generalizada de vagas no setor de informação", apontou.

Para Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics, "o mercado de trabalho terminou o ano fortalecido. Vendas robustas no Natal fizeram as varejistas e os serviços de entrega aumentarem as contratações. O já apertado mercado de trabalho ficará ainda mais apertado, levantando a possibilidade de superaquecimento".