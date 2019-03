Setor eletroeletrônico encerra 1º bimestre com abertura de 4.192 empregos formais

O setor eletroeletrônico abriu em fevereiro 2.099 vagas de emprego com carteira assinada e fechou o primeiro bimestre de 2019 acumulando a geração de 4.192 vagas, já que em janeiro foram gerados 2.093 empregos formais no segmento. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged).

No mês passado o Caged cadastrou as contratações de 173.139 vagas, cinco vezes mais que as 34.313 vagas abertas em janeiro.

Com o desempenho do primeiro bimestre, o total de empregados diretos na indústria eletroeletrônica passou de 232,2 mil em dezembro de 2018 para 236,4 mil em fevereiro. Com o resultado do bimestre, o total de funcionários do setor retornou aos níveis de outubro do ano passado, compensando a redução ocorrida nos meses de novembro e dezembro de 2018.

Apesar disso, a indústria eletroeletrônica ainda não recuperou as perdas dos últimos anos nos níveis de emprego. Em dezembro de 2014, o setor empregava 294 mil trabalhadores.

Para o presidente da Abinee, Humberto Barbato, o resultado de fevereiro traz um alento para o setor, mas ainda há muito a ser feito para que a retomada se consolide. "Precisamos urgentemente da aprovação das reformas e de outras medidas que mantenham a confiança do setor produtivo para que os níveis de emprego mantenham a tendência de expansão", afirma.