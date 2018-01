Setor de Telecom deve ficar estável em 2018, enquanto o de TI crescerá 5,8%

O mercado de telecomunicações deverá ficar praticamente estável em 2018, com uma leve baixa de 0,1%. Enquanto isso, o setor de TI deverá registrar crescimento de 5,8% no ano. As estimativas, divulgadas nesta terça-feira, 30, são da consultoria especializada IDC Brasil e fazem parte do estudo IDC Predictions.

Segundo o levantamento, a Transformação Digital (DX) continua em curva ascendente em todo o mundo e organizações que não se atentaram para isso estão em risco. "A Transformação Digital é um processo contínuo pelo qual as organizações se adaptam às mudanças disruptivas ou criam essas mudanças. Temos visto mais empresas se capacitarem digitalmente, mas ainda há uma distância significativa entre os pioneiros e os retardatários. Haverá consequências para os que não conseguirem fazer a transição para um modelo digital nativo", afirma, em nota, o country manager da IDC Brasil, Denis Arcieri.

Entre outras previsões apontadas pela IDC para 2018 está o foco dos fabricantes de tablets e smartphones no mercado corporativo. A estimativa é que esse setor demande 3,5 milhões de tablets e smartphones, o que significa 6% do volume de venda desses dispositivos.

A IDC estima que a internet das coisas (IoT) avance de forma mais rápida no mercado doméstico, com 4% das residências possuindo algum dispositivo conectado, como controles de câmeras de segurança. Esse mercado de IoT, apenas em residências, deve movimentar US$ 612 milhões em 2018 no Brasil. Incluindo outros setores, esse mercado deve superar US$ 8 bilhões. As previsões foram feitas com base em iniciativas alavancadas pelo Plano Nacional de Internet das Coisas nas áreas da saúde, indústria, agricultura e infraestrutura urbana.

Na área de Telecom, a IDC projeta que provedores regionais, já muito presentes no mercado de B2C (negociação com o consumidor), devem avançar no B2B (Business to Business), com um leque maior de produtos e foco em pequenas empresas.

A IDC se mostra otimista em relação ao mercado de segurança da informação, uma vez que 63% das médias e grandes empresas entrevistadas afirmam que ampliaram seus orçamentos em segurança. Segundo o IDC Predictions, os gastos nessa área, incluindo infraestrutura, software e serviços, devem crescer cerca de 9% em 2018, para US$ 1,2 bilhão.