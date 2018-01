Setor de petróleo e derivados tem superávit de US$ 3,681 bi em 2017, diz MDIC

Historicamente, o País costuma registrar déficits comerciais na conta-petróleo - Foto: Jornal O Globo

Pelo segundo ano consecutivo, as exportações de petróleo e derivados ao exterior superaram as importações. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o setor registrou um superávit de US$ 3,681 bilhões em 2017.

No ano passado, as exportações de petróleo e derivados somaram US$ 21,181 bilhões, e as importações, US$ 17,500 bilhões. Na média diária, as exportações do setor subiram 58,4% em relação a 2016, enquanto as importações tiveram alta de 35%.

Em 2016, a conta-petróleo registrou superávit comercial de US$ 409 milhões, resultado de exportações de US$ 13,477 bilhões e importações de US$ 13,068 bilhões.

Historicamente, o País costuma registrar déficits comerciais na conta-petróleo. Em 2015, o déficit comercial foi de US$ 5,738 bilhões.