Sete entre 13 regiões têm inflação abaixo do piso da meta em 2017, diz IBGE

A inflação de 2017 ficou abaixo do piso da meta (de 3%) em sete entre 13 regiões que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os índices regionais, Goiânia e Brasília apresentaram a maior variação, ambas com elevação de preços de 3,76%. Em Goiânia, o destaque foi a energia elétrica, que subiu 30,54%, e a gasolina, com alta de 15,28%. Já em Brasília, houve aumento de 17,86% na gasolina e elevação de 25,00% no ônibus urbano.

A inflação mais baixa no ano passado foi registrada em Belém, apenas 1,14%. A região notou quedas nos preços do feijão-carioca (-46,21%) e do açúcar cristal (-35,62%).

Em São Paulo, a inflação ficou em 3,63% em 2017. No Rio de Janeiro, a taxa foi de 3,03%.