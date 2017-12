Sessão do Congresso de votação do Orçamento será adiada para dia 19, diz Eunício

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 no plenário deve ser adiada para o próximo dia 19, uma terça-feira. A previsão é que a votação da reforma da Previdência ocorra no mesmo dia. A sessão do Congresso da terça-feira, 12, está mantida apenas para apreciação de vetos presidenciais que trancam a pauta.

Nos bastidores, parlamentares afirmam que esta é uma estratégia para tentar aumentar o quórum da Câmara para apreciação da proposta que altera as regras do sistema previdenciário na semana que vem. Normalmente, os parlamentares voltam para os seus Estados logo após a apreciação do Orçamento.

Oficialmente, a Secretaria-Geral da Mesa justifica que a mudança ocorreu porque não a Comissão Mista de Orçamento (CMO) não conseguirá aprovar o Orçamento até a terça, o que deve adiar a deliberação para a próxima quinta, 14.

O governo vai tentar iniciar as discussões sobre a reforma da Previdência no plenário da Câmara a partir de quinta-feira. O objetivo é garantir que o texto esteja pronto para ser votado a partir de segunda-feira, 18. Este tipo de projeto precisa ter quórum alto, pois são necessários pelo menos 308 votos para a matéria ser aprovada.