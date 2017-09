Servidores vestidos de preto fazem protesto no Banco Central

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Carlos Viana de Carvalho, foi recebido com um protesto de servidores ao chegar no andar do auditório onde apresentou hoje (21) o Relatório de Inflação. Os funcionários do Banco Central, todos vestidos de preto, formaram um corredor por onde o diretor passou e bateram palmas quando ele chegou à porta do auditório.

Os servidores querem apoio do BC para a aprovação da emenda 51, apresentada pelo deputado Augusto Coutinho (SD/PE) à Medida Provisória (MP) 784/2017, que institui um novo marco regulatório para o processo administrativo instaurado pelo BC e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra instituições financeiras. A emenda muda a terminologia do cargo de analista para auditor.

Segundo o Sindicado Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), além da alteração de nomenclatura, a emenda dispõe sobre atribuições, prerrogativas funcionais necessárias ao desempenho das atividades e flexibilização da jornada de trabalho dos servidores. No último dia 5, a Comissão Mista do Congresso que analisa a MP rejeitou a alteração na nomenclatura.

