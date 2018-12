Servidores terão descontos exclusivos em instituições comerciais, Feira Central e camelódromo

Segundo Carlos Alberto a assinatura do termo é a consolidação de uma parceria importante com as instituições - Divulgação

Para garantir maior poder de compra aos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, o Governador Reinaldo Azambuja e o secretário de administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis assinam na segunda-feira (17.12), às 10h30, na sala de reuniões da Governadoria, um Termo de Compromisso entre o Estado de Mato Grosso do Sul e entidades para concessão de descontos exclusivos aos servidores estaduais.

Na prática, a ação vai oferecer descontos para os servidores públicos entre 5% e 30% nos estabelecimentos associados a Câmara de Dirigentes Lojistas, Feira Central, Cultural e Turística de Mato Grosso do Sul, Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande (Camelódromo) e Colégio Salesiano Dom Bosco.

Segundo Carlos Alberto a assinatura do termo é a consolidação de uma parceria importante com as instituições, além de configurar mais um benefício exclusivo para o servidor estadual que já conta com inúmeros convênios, além do Clube do Servidor Estadual. “É mais um benefício para o nosso servidor. Quem não gosta de receber descontos? A iniciativa vai permitir que o servidor amplie seu poder de compra e aproveite mais a sua renda”, pontuou Assis.