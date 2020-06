Servidores estaduais recebem no próximo sábado

Campo Grande (MS) – Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul iniciam mais um mês da pandemia de coronavírus com a certeza do salário na conta antes do quinto dia útil.

Mesmo com queda na atividade econômica por causa da crise de saúde, o Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (2/6) que vai pagar os salários de junho no próximo sábado, 4 de julho.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, durante live nas redes sociais. “Será depositado no próximo dia 3 de julho na íntegra o salário de todos os nossos servidores”.



Conforme informações da Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização (SAD), a folha salarial do mês soma R$ 400 milhões.

A lista de remuneração possui 79,4 mil matrículas de servidores, entre ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.

