Serviços prestados às famílias caem 2,3% em outubro ante setembro, diz IBGE

"Foram os transportes e os serviços profissionais os principais responsáveis por essa queda no setor de serviços em outubro. - Foto: Jornal do Comércio / IBGE

O segmento de serviços prestados às famílias registrou um recuo de 2,3% na passagem de setembro para outubro, após um avanço de 5,9% no mês anterior, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Embora serviços prestados às famílias tenham tido queda, o peso na pesquisa é pequeno", ponderou Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE. "A queda em outubro foi pontual. Serviços prestados às famílias vêm apresentando certo crescimento", completou.

Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio tiveram uma retração de 1,0% em outubro ante setembro; Serviços profissionais, administrativos e complementares, -1,3%; e Outros Serviços, -0,1%.

"Foram os transportes e os serviços profissionais os principais responsáveis por essa queda no setor de serviços em outubro. Chamando atenção, porém, para o transporte terrestre com alta de 0,7% no mês, que tem apresentado crescimento por conta do transporte de carga, acompanhando o aumento da produção industrial", justificou Saldanha.

Os Serviços de informação e comunicação subiram 0,3% na passagem de setembro para outubro.

O agregado especial das Atividades Turísticas apresentou redução de 1,5% em outubro ante setembro.