Série americana busca espaço de exibição no Brasil

Produzida pela BET, a série Rebel teve sua pré-estreia global no Rio Content Market, com a presença do diretor e produtor John Singleton e da atriz Danielle Moné Truitt. Trata-se de uma série policial, cuja personagem central é uma policial que caiu em desgraça no departamento após uma ocorrência que resultou na morte de seu irmão.

Endereçada a um público mais jovem, de 18 a 34 anos, Rebel teve o piloto exibido no Rio e mostrou uma trama que mescla o drama pessoal de Rebel apelido para Rebecca com sua luta para voltar à ativa como policial. A atriz principal, que está em quase todas as cenas do piloto de 90 minutos, foi selecionada para capitanear a trama após fazer carreira no teatro, segundo Singleton.

Na hora de criar a série, alguns detalhes foram levados em consideração. Tanto o diretor quanto o canal BET concordaram que, ao contrário de outras protagonistas negras de séries, Rebel apareceria com seu cabelo natural. Para a produtora Zola Mashariki, é mais um pequeno avanço na representação do negro na tela. Apesar de ter estreado no Rio, Rebel ainda não tem um acordo fechado para exibição no mercado brasileiro. Os produtores da série buscavam, no evento, uma emissora para exibi-la. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

