Serasa: volume de cheques devolvidos cai no 1º semestre, no menor nível em 2 anos

O volume de cheques devolvidos no País por falta de pagamento caiu no primeiro semestre em relação a igual período de 2016. De acordo com o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos divulgado nesta quinta-feira, 27, o porcentual de devoluções de documentos pela segunda vez por insuficiência de fundos foi de 2,13% nos seis primeiros meses de 2017, na comparação com 2,41% anteriormente.

Conforme os economistas da Serasa, o resultado - o menor patamar de inadimplência com cheques dos últimos dois anos - reflete a inflação baixa, a queda na taxa de juros a entrada dos recursos do FGTS na economia.

No primeiro semestre, 5.325.735 cheques foram devolvidos e 250.296.036 foram compensados. No mesmo período de 2016, por sua vez, foram 7.059.080 cheques devolvidos por falta de fundos e 292.598.781 compensados.

Em junho, o total de cheques devolvidos em relação aos compensados foi de 1,86%, menor que a devolução de 2,15% registrada em maio. Também ficou aquém do porcentual de devoluções registrado no sexto mês do ano passado, de 2,36%.

A região Nordeste foi a que apresentou o maior número de devoluções, com 4,14%, enquanto o Sul do País foi onde se observou o menor porcentual de documentos devolvidos por falta de fundo, de 1,77%.

Entre os Estados, o Amapá ficou liderou o ranking no primeiro semestre: foram 17,76% de cheques devolvidos por insuficiência de fundos. São Paulo, por sua vez, teve o menor volume de devoluções, de 1,69%.

