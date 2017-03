Serasa realiza mutirão para inadimplente renegociar dívida

O SerasaConsumidor realiza até o próximo domingo, 2, o Líquida Dívidas, maior evento nacional de recuperação de crédito. Na ação, a pessoa inadimplente pode renegociar suas dívidas e limpar o nome com descontos, que podem chegar a 90% do valor da dívida, dependendo da situação e do credor. A campanha permite que o consumidor faça a renegociação no site da Serasa ou em 20 mil postos de atendimento.

Segundo estudo da Serasa Experian, em janeiro de 2017, bateu recorde o número de inadimplentes para o mês: 59,7 milhões de pessoas com dívidas atrasadas em todo o País, o que representa 40% da população adulta. "O Liquida Dívidas é a oportunidade para que os consumidores quitem suas dívidas com descontos e limpem seu nome ainda no primeiro trimestre do ano. Esse é o desejo de empresas e consumidores, por isso estamos criando o movimento. A inadimplência não interessa a ninguém", afirma Silvio Frison, vice-presidente do SerasaConsumidor.

De acordo com o vice-presidente, a importância do evento está na oportunidade de empoderar o consumidor a reassumir o controle de sua vida financeira: "Reabilitar o crédito é uma forma de resgatar a dignidade financeira do consumidor. O trabalhador inadimplente que já teve acesso ao FGTS pode utilizar o recurso para limpar o nome. Já para os credores, dar a chance de os clientes voltarem a ter o nome limpo contribui para a retomada da economia", diz Frison.

Além da página na internet, a população pode contar com atendimento em várias agências da Serasa pelo país, que estão funcionando em horário normal para consulta ao CPF, esclarecimento de dúvidas e orientação dos consumidores sobre a participação no Liquida Dívidas.

Até domingo, os paulistanos também podem contar com um posto avançado da Serasa, montado no Vale do Anhangabaú, na capital paulista, que oferece apoio ao Liquida Dívidas. A tenda disponibiliza ainda computadores, internet e impressoras para que o cidadão realize sua própria consulta no site da Caixa para verificar a situação do FGTS, se necessário.

