Serasa: depois de 2 anos em queda, vendas no Dia das Crianças voltam a crescer

As vendas registradas na semana que antecede o Dia das Crianças voltaram a crescer no Brasil, depois de dois anos seguidos de queda, aponta levantamento feito pela Serasa Experian. Entre os dias 5 e 11 de outubro, o comércio teve avanço de 2,7% em relação à semana equivalente do ano passado, após recuos de 8,1% em 2016 e 4,7% em 2015.

A pesquisa da Serasa também compara as vendas no fim de semana anterior ao Dia das Crianças e afirma que o comércio nesse período teve expansão de 1,4% em 2017 ante 2016. O indicador tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa.

Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana subiram 2,7% ante a mesma semana do ano passado. No fim de semana anterior à data, o consumo aumentou 0,7% em relação ao período equivalente de 2016.

Na avaliação de economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real dos consumidores, proporcionada pela desaceleração da inflação, a melhora dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros estimularam o consumo.