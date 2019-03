S&P reafirma rating BBB+ da Pemex, mas altera perspectiva para negativa

A S&P reafirmou o rating BBB+ da Pemex, porém alterou a perspectiva da petroleira estatal mexicana de estável para negativa. A agência afirma que a perspectiva espelha o quadro do México, diante da relação próxima entre a companhia estatal e o próprio país, que deve se manter no futuro próximo.

O governo do presidente Andrés Manuel López Obrador deu declarações recentes com garantias de que a companhia cumprirá suas obrigações financeiras no momento adequado. A S&P, contudo, afirma que os perfis de risco financeiro e do negócio da Pemex têm comprometido a recuperação de suas atividades. "Além disso, consideramos que o apoio financeiro do governo, a fim de restaurar os fundamentos de crédito, ficou bem abaixo do que o necessário em investimento de capital para vários anos de que a empresa necessita."

A S&P diz que a Pemex tem registrado desempenho pior que o esperava em seus principais negócios. Além disso, continua a perder eficiência operacional e necessita de investimentos bilionários para impedir uma maior deterioração no quadro, que inclui produção recorde de baixa de petróleo, de apenas 1,62 milhão de barris por dia em janeiro de 2019.

O governo mexicano se comprometeu a ajudar a Pemex com US$ 5,5 bilhões neste ano, mas a S&P calcula que ela precisaria de mais de US$ 20 bilhões. Além disso, vê a empresa exposta a decisões políticas, que poderiam entrar em conflito com seus objetivos empresariais e financeiros.