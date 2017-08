S&P continua a ver força do governo para aprovar reformas no Congresso

A diretora-executiva de rating soberano da S&P Global Ratings, Lisa Schineller, afirmou em teleconferência que, como há a perspectiva de avanço da reforma da Previdência Social no parlamento, a nota soberana do Brasil não foi rebaixada. "Continuamos a ver força do governo para aprovar reformas" na Câmara e no Senado, destacou. "Os compromissos do governo e do Congresso indicam que haverá avanço da reforma da Previdência. Esperamos progresso dessa reforma." Ela destacou que colabora para estas mudanças o fato que já ocorre estabilidade política em Brasília.

Segundo Lisa, a reforma da Previdência é emblemática para o governo atacar e reduzir pontos de rigidez de despesas. Contudo, há riscos para não aprovação de reformas, apontou. Ela referia-se a eventual leniência do Poder Executivo para levar adiante a mudança estrutural do sistema de benefícios de aposentados ou fim do comprometimento do Congresso para aprová-la.

"Um grande desafio do Brasil está relacionado à questão fiscal de governo federal com Estados", destacou. Para ela, a correção das contas públicas, no geral, é uma tarefa para alguns governos, o que levará vários anos. "Os desafios da economia levam a crer que superávit primário será atingido em 2020", apontou.

