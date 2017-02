S&P afirma e retira ratings BB- e BrA da Camargo Correa

A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) afirmou o rating em escala global BB- e o rating em escala nacional BrA da Camargo, nesta segunda-feira. A agência ainda disse que retirou todos os ratings a pedido do emissor.

"Na época da retirada, os ratings refletiam a robusta liquidez do grupo após a venda de sua participação na CPFL Energia, que acrescentou R$ 6,122 milhões aos cofres da empresa em janeiro. A venda deve ajudar o grupo a suportar as difíceis condições de negócios no Brasil, especialmente nas operações de cimento", diz a S&P em relatório.

A agência ainda avalia que "a considerável posição de caixa e a disponibilidade de R$ 1,5 bilhão em linhas de crédito comprometidas devem continuar ajudando o grupo a enfrentar as preocupações de refinanciamento e a volatilidade do fluxo de caixa". (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)

